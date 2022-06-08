Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!

08.06.2022 11:17

İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası (Love Island) yarışmasına katılan efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma'nın görüntüleri gündem oldu. Gemma, yarışmadaki sevgilisini başka bir yarışmacı ile aldattı.

Radiotimes'da yer alan habere göre, İngiltere'nin reyting rekortmeni yarışması Love Island'a katılan efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma Owen'ın programda yaptıklarıgündemi sarstı.Gemma Owen, programda ilişki yaşadığı Liam Lıewellyn'i İtalyan yarışmacı Davide Sancliment ile öpüşerek aldattı.

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı

"AHLAKLI BİRİNİ ARIYORUM"

Yarışmada yaptığı bu hareketle ile gündeme oturan 19 yaşındaki Gemma bu olayın ardından: "Gerçekten aile odaklı bir adam arıyorum, bu çok önemli. İyi ahlaklı olmalı" ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı
Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı
Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı
Efsane futbolcunun kızı, yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! Öpüşme görüntüleri de çıktı
YORUMLAR
500
ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış ABD'den Nilüfer Müzik Enstrümanları Müzesi'ne değerli bağış UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı UEFA Uluslar Ligi'nde 6 maç oynandı

Michael Owen, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! - Son Dakika


Son Dakika
11:44 10 farklı araştırma şirketinin sonuçları değerlendirildi! İki ittifak arasında 1 puan fark var
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
11:34 Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement