Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!

Doğum yaptığını söyleyen trans fenomen ve hastaneye tepkiler çığ gibi! Oda bile süslendi

Radiotimes'da yer alan habere göre, İngiltere'nin reyting rekortmeni yarışması Love Island'a katılan efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma Owen'ın programda yaptıklarıgündemi sarstı.Gemma Owen, programda ilişki yaşadığı Liam Lıewellyn'i İtalyan yarışmacı Davide Sancliment ile öpüşerek aldattı.

"AHLAKLI BİRİNİ ARIYORUM"

Yarışmada yaptığı bu hareketle ile gündeme oturan 19 yaşındaki Gemma bu olayın ardından: "Gerçekten aile odaklı bir adam arıyorum, bu çok önemli. İyi ahlaklı olmalı" ifadelerini kullandı.