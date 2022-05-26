Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı - Son Dakika
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Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı

26.05.2022 21:20

Model Magui Corceiro'nun futbolcu sevgilisi Joao Felix'i aldattığı iddiası gündem oldu. Sporting'de forma giyen Pedro Porro ile Joao Felix'i aldattığı iddia edilen Corceiro iddiaları yalanlayarak, "O videoyu çeken kişinin neden yanımda olan diğer erkeklere de sarıldığım anları kaydetmediğini hala anlayamadım. Kesinlikle öpüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

La Liga ekibi Atletico Madrid'in 22 yaşındaki yıldızı Joao Felix'in 2019 yılından bu yana ilişki yaşadığı model kız arkadaşı Magui Corceiro'nun kendisini Sporting oyuncusu Pedro Porro ile aldattığı iddia edildi.

Joao Felix ihanete mi uğradı? Sevgilisinin ortaya çıkan videosu futbol dünyasını salladı

"ÖPÜŞECEK OLSAM BUNU ÖZEL BİR YERDE YAPARIM"

Porro'nun maç sonrası kendisinden formasını isteyen çocukları umursamayıp formasını Corceiro'ya verip, birbirlerine samimi bir şekilde sarıldıkları video kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu. Kulüp içinden bazı görgü tanıkları Pedro ve Magui'nin o esnada öpüştüklerini belirtirken Corceiro, "Biri ile öpüşecek olursam bunu herkesin gözü önünde değil özel bir yerde yaparım." diyerek iddiaları yalanladı.

Joao Felix ihanete mi uğradı? Sevgilisinin ortaya çıkan videosu futbol dünyasını salladı

"İNSANLAR BANA ÖLÜM TEHDİTLERİ İÇEREN MESAJLAR YOLLUYOR"

Corceiro ayrıca, "O videoyu çeken kişinin neden yanımda olan diğer erkeklere de sarıldığım anları kaydetmediğini hala anlayamadım. Kesinlikle öpüşme olmadı. Durum kontrolden çıktıkça ben ve erkek arkadaşım daha fazla sıkılıyoruz. Dedikodular yüzünden hiç tanımadığım insanlara bile gerekçe göstermek zorunda kalmak kendimi kötü hissetmeme sebep oluyor. Neler olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanlar bana hakaret hatta ölüm tehditleri içeren mesajlar yolluyor." dedi. Pedro Porro ise yaptığı açıklamada dedikoduların kendisini rahatsız ettiğini belirtti.

Joao Felix ihanete mi uğradı? Sevgilisinin ortaya çıkan videosu futbol dünyasını salladı
Joao Felix ihanete mi uğradı? Sevgilisinin ortaya çıkan videosu futbol dünyasını salladı
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Atletico Madrid, Sporting, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı - Son Dakika


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