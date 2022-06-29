Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı

ITV2'de yayınlanan flört programı Aşk Adası, gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmaya eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma damga vurdu.

MİCHAEL OWEN'DAN TEPKİ

Siyah tanga elbisesiyle erkek yarışmacıların karşısına çıkan Gemma, müzik eşliğinde dans etti. Erkek yarışmacılara kucak dansı yapan Gemma, yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı. Programın son kısmının sosyal medyada gündem olmasından sonra Gemma'nın babası eski futbolcu Michael Owen kendi Twitter hesabından emoji ile tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma, daha önce de gündemi sarsacak bir harekette bulunmuştu. Aynı yarışmada bulunan erkek arkadaşını başka bir erkekle aldatan Gemma sosyal medyanın gündemine oturmuştu.