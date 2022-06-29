Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı - Son Dakika
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Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı

29.06.2022 17:16

İngiliz eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma Owen, "Aşk Adası" adlı programda yaptığı kucak dansıyla gündem oldu. Kızının tanga elbiseli kucak dansını gören Michael Owen, Twitter hesabından iki eliyle gözleri kapatan bir yüz emojisi paylaştı.

ITV2'de yayınlanan flört programı Aşk Adası, gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacıların beraber kaldıkları villada cinsel ilişkiye girdikleri görüntülerin yayınlanmasıyla popüler olan yarışmaya eski futbolcu Michael Owen'in kızı Gemma damga vurdu.

Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı
Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

MİCHAEL OWEN'DAN TEPKİ

Siyah tanga elbisesiyle erkek yarışmacıların karşısına çıkan Gemma, müzik eşliğinde dans etti. Erkek yarışmacılara kucak dansı yapan Gemma, yarışmacılardan Luca Bish ile öpüşmeye başladı. Programın son kısmının sosyal medyada gündem olmasından sonra Gemma'nın babası eski futbolcu Michael Owen kendi Twitter hesabından emoji ile tepki gösterdi.

Michael Owen'ın kızı kucak dansı yaptı! Efsane futbolcu gördüklerine inanamadı

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Efsane futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma, daha önce de gündemi sarsacak bir harekette bulunmuştu. Aynı yarışmada bulunan erkek arkadaşını başka bir erkekle aldatan Gemma sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Michael Owen, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı - Son Dakika
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