Ünye\'de BİLYAFORM yarışları düzenlenecek

Spor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında bu yıl ilk kez 'BİLYAFORM' yarışları düzenlenecek.

Yarış organizasyonunda geleneksel ahşap bilyalı araba yarışlarında heyecan doruğa çıkacak. Asarkaya Kent Ormanı yolunda 17 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek olan yarışlarda yarışmacılar doğa ile iç içe bir atmosferde süreye karşı yarışacaklar. Yarışlarda 12 yaş üstü zorunluluğu getirilirken, yaş gruplarına göre farklı kategorilerde etaplar yapılacak.

Yarışlar, 12-15 yaş, 15-18 yaş ve 18 yaş üstü olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışlar Asarkaya Kent Ormanı Otopark girişinden başlayacak ve Orman İşletme Konukevi'nde son bulacak. 200 metrelik sıcak asfalttan oluşan eğimli parkurda biri keskin olmak üzere üç viraj bulunuyor.

Yarışlarda güvenliği arttırmak amacı ile kask ve dizlik zorunluluğu getirildi. Yarışmak isteyen yarışmacılar yanlarında bu ekipmanları bulunduracak, bulundurmayanlar yarışlara katılamayacak. Yarışlarda kullanılacak araçlar belirli standartlarda olacak. Bu nedenle araçlar Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üretildi ve yarışlar eşit şartlarda bu araçlarla gerçekleştirilecek.

17 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek olan yarışlara başvuruların şahsen yapılması gerekiyor. Başvurular Ünye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yapılacak. 18 yaş altı yarışmacılar ise başvurularını ailelerinin yazılı izni ile yapabilecekler. - ORDU