Uşakspor'da Ümit Karan eski takımını üzdü - Son Dakika
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Uşakspor'da Ümit Karan eski takımını üzdü

11.04.2022 12:01
Uşakspor'da Ümit Karan eski takımını üzdü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor'da Teknik Direktör Ümit Karan, eski takımını küme düşürdü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor'da Teknik Direktör Ümit Karan, eski takımını küme düşürdü. Galatasaray ve A Milli Takım'da yıldızlaştığı profesyonel futbolculuk kariyerini 2009-2011 yılları arasında 2 sezon Süper Lig'de Eskişehirspor'da forma giyerek noktalayan Ümit Karan, aynı kulüpte kısa bir süre sportif direktörlük de yaptı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Uşakspor, dün Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanan maçtan beraberlikle ayrılıp puanını 38'e çıkartırken, 22 puanla son sırada kalan Eskişehirspor bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını yitirdi. Ümit Karan, eski takımının küme düştüğü maçta teknik direktör olarak rakip yedek kulübesinde yer aldı.


- Uşak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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