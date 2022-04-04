Uşakspor devamını getiremedi - Son Dakika
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Uşakspor devamını getiremedi

04.04.2022 11:49
Uşakspor devamını getiremedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor seri başlatamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor seri başlatamadı. Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki ikinci maçta ilk galibiyetini alan Uşakspor, bu mağlubiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Teknik direktör Ümit Karan, iç sahada kaybedilen puanların çok üzücü olduğunu belirterek, "Seri yakalamayı çok istiyorduk. Son 5 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçip sezonu rahat bitirmek istiyoruz" dedi.


- Uşak
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Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak Uşakspor evinde Ankara Demirspor'la oynayacak Akhisarspor'a 3 puan şart Akhisarspor'a 3 puan şart

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Ümit Karan, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor devamını getiremedi - Son Dakika


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