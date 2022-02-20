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Uşakspor kaçamadı - Son Dakika

Uşakspor kaçamadı

20.02.2022 13:13
Uşakspor kaçamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor deplasmanındaki galibiyetle Play-Off yarışında tekrar umutlanan Uşakspor, evinde ilk yarısını 2 farklı önde kapattığı maçta Tarsus İdman Yurdu'na yakalandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Anagold 24Erzincanspor deplasmanındaki galibiyetle Play-Off yarışında tekrar umutlanan Uşakspor, evinde ilk yarısını 2 farklı önde kapattığı maçta Tarsus İdman Yurdu'na yakalandı. Rakibi önünde ilk 20 dakikayı 2-0 önde geçen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollere engel olamayıp sahadan 1 puanla ayrıldı. Uşakspor bu sonuçla grupta Play-Off hattının 4 puan gerisinde, 30 puanla 9'uncu sırada kaldı.


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Uşakspor kaçamadı Uşakspor kaçamadı Somaspor yine sevinemedi Somaspor yine sevinemedi Tarsus İdman Yurdu: 2-2 Tarsus İdman Yurdu: 2-2

Futbol Federasyonu, Play Off, Uşakspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Uşakspor kaçamadı - Son Dakika Spor


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