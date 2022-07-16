Uşakspor sahaya indi - Son Dakika
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Uşakspor sahaya indi

16.07.2022 11:46
Uşakspor sahaya indi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Sezon bittikten sonra teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayıran, henüz yeni bir teknik adam belirlemeyip transfer hamlesi yapmayan Uşakspor'da kulübün devriyle ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uşakspor sahaya indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşakspor sahaya indi - Son Dakika
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