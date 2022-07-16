TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor , yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Sezon bittikten sonra teknik direktör Ümit Karan 'la yollarını ayıran, henüz yeni bir teknik adam belirlemeyip transfer hamlesi yapmayan Uşakspor'da kulübün devriyle ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Uşakspor sahaya indi - Son Dakika

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