VakıfBank'ın milli voleybolcusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımı attı

VakıfBank ve A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Tuğba Şenoğlu, evliliğe ilk adımını, babaocağı Mersin'in Tarsus ilçesinde attı.

VakıfBank formasıyla CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuğba Şenoğlu ile antrenör Burhan İvegin nişanlandı. Mersin'in Tatsus ilçesindeki tarihi Elifhatun Konağı'nda düzenlenen nişan töreninde Şenoğlu ve İvegin çiftini; voleybolun yıldız isimlerinden İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt, VakıfBank'tan Zehra Güneş ile Buket Gülübay, Fenerbahçe Opet'ten Beliz Başkır ve davetliler yalnız bırakmadı.