Vakıfbank - PTT: 3-1 - Son Dakika
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Vakıfbank - PTT: 3-1

20.03.2022 20:43
Vakıfbank - PTT: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül, VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4 PTT: Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar...

SALON:  VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül,

VAKIFBANK: Kübra Akman 9, Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 13, Isabelle Haak 25, Tuğba Şenoğlu 11, Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz 4 PTT: Merve Tanyel 4, İlayda Uçak 8, Emiliya Dimitrova 16, Amanda Campos 8, Bahar Akbay 12, Sıla Çalışkan 4, Simay Kurt (L), Çağla Erdem SETLER: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17

SET SÜRELERİ:  97 dakika (26', 26', 22', 23')

Misli.com Sultanlar Ligi'ni 24'üncü haftasında VakıfBank sahasında PTT'yi konuk etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek liderliğini korudu. VakıfBank'ta, Isabelle Haak 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi ve Zehra Güneş 13, Tuğba Şenoğlu ise 11 sayı ile takımına katkı sağladı. Bu sonuçla VakıfBank, 24'üncü maçında 22'nci galibiyetini elde ederken; ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarttı.


Vakıfbank - PTT: 3-1
Vakıfbank - PTT: 3-1
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Siirt PTT Başmüdürlüğünden emekli personele plaket Siirt PTT Başmüdürlüğünden emekli personele plaket

Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Mehmet Gül, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vakıfbank - PTT: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vakıfbank - PTT: 3-1 - Son Dakika
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