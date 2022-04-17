VakıfBanklı voleybolcuların kupa sevinci - Son Dakika
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VakıfBanklı voleybolcuların kupa sevinci

17.04.2022 19:09
VakıfBanklı voleybolcuların kupa sevinci

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak ile takımın pasörü Cansu Özbay, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak ile takımın pasörü Cansu Özbay, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan takım kaptanı Melis Gürkaynak, çok zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Harika bir sezon geçirdiklerini ve şu ana kadar 3 kupa kazandıklarını dile getiren Melis Gürkaynak, "Üst seviye bir maç oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir rakip ama biz de iyi çalıştık. Kazanma alışkanlığımız var. Kritik anlarda iyi mücadele ederek kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. 5 kupa hedefiyle başladık, bunu gerçekleştirerek sezonu kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın milli pasörü Cansu Özbay ise maçın kalitesine dikkati çekerek, "İnanılmaz bir maç oynadık. İki takım da muhteşem bir performans sergiledi. Maçın son sayısına kadar iki takım da çok iyi mücadele etti. Karar setinde geriden gelerek kazanmasını bildik. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. İki tane daha kazanmamız gereken kupa var. Bunun için de çok çalışacağız." diye konuştu.

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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu. AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Cansu Özbay, Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor VakıfBanklı voleybolcuların kupa sevinci - Son Dakika


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