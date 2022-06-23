Karaman Valisi Akkoyun İl Özel İdaresi Sporcu ve Antrenörleriyle buluştu - Son Dakika
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Karaman Valisi Akkoyun İl Özel İdaresi Sporcu ve Antrenörleriyle buluştu

23.06.2022 11:15
Karaman Valisi Akkoyun İl Özel İdaresi Sporcu ve Antrenörleriyle buluştu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı ve diğer branşlardaki sporcu ve antrenörleriyle bir araya geldi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı ve diğer branşlardaki sporcu ve antrenörleriyle bir araya geldi.

İl Özel İdaresinde düzenlenen programda sporcularla bir süre sohbet eden Akkoyun, sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Başarıyı getirecek olanın imkandan ziyade, cesaret ve yürek olduğunu anlatan Akkoyun şunları kaydetti:

"İmkan bir yere kadar, asıl önemli olan cesaret, yürek, kararlılık ve azimdir. Çıktığınız bu yolda sonuç ne olursa olsun, burada sizleri güler yüz ve alkışla bekleyeceğiz ve sizi bağrımıza basacağız. Fakat sizin hak ettiğiniz şampiyonluktur. Hem Karaman'ımızı hem de ülkemizi temsil edeceksiniz. İnşallah bu yolda yaktığınız meşale, gelecekteki sporcularımıza rehberlik eder ve onlar da başarılarınızı örnek alarak daha yüksek başarılara imza atar."

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, sporcular ve antrenörler katıldı.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman Valisi Akkoyun İl Özel İdaresi Sporcu ve Antrenörleriyle buluştu - Son Dakika

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