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Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı - Son Dakika

Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı

12.02.2022 12:50
Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni sezonda U14 liginde mücadele edecek olan İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcuları için düzenlenen malzeme yardım programına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni sezonda U14 liginde mücadele edecek olan İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcuları için düzenlenen malzeme yardım programına katıldı.

Programda genç sporcularla bir süre sohbet eden Vali Işık, beraberindeki heyet ile birlikte il özel idaresinin destekleriyle hazırlanan malzemeleri U14 takımında mücadele eden futbolculara dağıttı. Daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, spor kulübünün çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgilendirme yaptı. Futbol sahasında U14 takımının antrenmanlarını takip ederek sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir süre sohbet eden ve takımın kalecisine penaltı atışı yapan Vali Işık, toplu fotoğraf çekiminin ardından 2021-2022 sezonu için yöneticilere, antrenörlere ve futbolculara başarılar diledi.

İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleşen programa Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Eyyup Çayır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, genel meclis üyeleri, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. - KARAMAN

Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı

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Mehmet Alpaslan Işık, Ali Yener, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Işık'tan futbolculara malzeme dağıtımı - Son Dakika Spor


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