Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta çıkan tribün olaylarında hayatını kaybeden 43 taraftarı mezarı başında andı.
Cuma namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığına gelen Şimşek, 17 Eylül 1967 tarihinde çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren Sivasspor taraftarlarının mezarlarını ziyaret etti.
Şimşek, burada taraftarların kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı.
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