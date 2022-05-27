Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı - Son Dakika
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Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı

27.05.2022 16:36
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta çıkan tribün olaylarında hayatını kaybeden 43 taraftarı mezarı başında andı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un 17 Eylül 1967 tarihinde Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta çıkan tribün olaylarında hayatını kaybeden 43 taraftarı mezarı başında andı.

Cuma namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığına gelen Şimşek, 17 Eylül 1967 tarihinde çıkan tribün olaylarında yaşamını yitiren Sivasspor taraftarlarının mezarlarını ziyaret etti.

Şimşek, burada taraftarların kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı.

Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı
Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivas Valisi Şimşek, 55 yıl önce tribün olaylarında ölen taraftarları andı - Son Dakika


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