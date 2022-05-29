Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi

Van'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Van Sportif Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen şampiyonaya, 18 ilden katılan 53 yarışmacı katıldı.

Şampiyonanın son gününde, Tuşba ilçesindeki Ayanıs Dağı'ndan paraşütle havalanan sporcular, dağın eteğindeki Van Gölü sahilinde belirlenen alana inmeye çalıştı.

Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçan sporcular, Van semalarını renklendirdi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Kübra Cengiz birinci, Adil Gür ikinci, Erhan Yılmaz üçüncü oldu.

Gençler klasmanında da Kübra Cengiz birinci, Erhan Yılmaz ikinci, Faruk Karateke üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, spora ve sporculara çok önem verdiklerini söyledi.

Yarışmanın Van'ın kültürüne, turizmine ve sportif faaliyetlere katkı sunduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun değişik yörelerinden buraya gelenler hoşça vakit geçirdiler. Sporu önemsiyorum. Spora küçükken başlamak lazım. Bunu Van'da gerçekleştireceğiz. Her çocuk bir spor dalıyla ya uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bunu planlıyoruz. Sporun hem zihinsel hem de ruhsal anlamda çok büyük bir katkısı var. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak sporu destekleyeceğiz. Aynı zamanda spor alt yapısına çok büyük katkı sağlamayı planlıyoruz. Gençlik merkezlerinden yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarından voleybol, basketbol sahalarına kadar birçok alanda spor altyapısını güçlendireceğiz."

Balcı, sporcuları malzeme desteği sunarak motive edeceklerini, ulusal, uluslararası ve bölgesel çaptaki spor etkinliklerine de katkı vereceklerini sözlerine ekledi.

Şampiyonada 2 kategoride de birinci olan Kübra Cengiz, "Üç yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmanın Van'da düzenlenmesi çok iyi oldu. Manzara çok güzeldi. Çok eğlenceli vakit geçirdik." dedi.

Daha sonra dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Etkinliğe, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da katıldı.