Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi

29.05.2022 15:39
Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi

Van'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı.

Van'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası tamamlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Van Sportif Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen şampiyonaya, 18 ilden katılan 53 yarışmacı katıldı.

Şampiyonanın son gününde, Tuşba ilçesindeki Ayanıs Dağı'ndan paraşütle havalanan sporcular, dağın eteğindeki Van Gölü sahilinde belirlenen alana inmeye çalıştı.

Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçan sporcular, Van semalarını renklendirdi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Kübra Cengiz birinci, Adil Gür ikinci, Erhan Yılmaz üçüncü oldu.

Gençler klasmanında da Kübra Cengiz birinci, Erhan Yılmaz ikinci, Faruk Karateke üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, spora ve sporculara çok önem verdiklerini söyledi.

Yarışmanın Van'ın kültürüne, turizmine ve sportif faaliyetlere katkı sunduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Yurdumuzun değişik yörelerinden buraya gelenler hoşça vakit geçirdiler. Sporu önemsiyorum. Spora küçükken başlamak lazım. Bunu Van'da gerçekleştireceğiz. Her çocuk bir spor dalıyla ya uğraşmalı ya da bir spor dalını sevmeli. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Bunu planlıyoruz. Sporun hem zihinsel hem de ruhsal anlamda çok büyük bir katkısı var. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak sporu destekleyeceğiz. Aynı zamanda spor alt yapısına çok büyük katkı sağlamayı planlıyoruz. Gençlik merkezlerinden yüzme havuzlarına, kapalı spor salonlarından voleybol, basketbol sahalarına kadar birçok alanda spor altyapısını güçlendireceğiz."

Balcı, sporcuları malzeme desteği sunarak motive edeceklerini, ulusal, uluslararası ve bölgesel çaptaki spor etkinliklerine de katkı vereceklerini sözlerine ekledi.

Şampiyonada 2 kategoride de birinci olan Kübra Cengiz, "Üç yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyorum. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmanın Van'da düzenlenmesi çok iyi oldu. Manzara çok güzeldi. Çok eğlenceli vakit geçirdik." dedi.

Daha sonra dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Etkinliğe, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da katıldı.

YORUMLAR
500
Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı Yamaç Paraşütü şampiyonasının 3. Etap'ı Van'da başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:13 Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 15:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement