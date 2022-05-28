SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı - Son Dakika
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SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı

28.05.2022 16:31

Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanıHakan SARI/VAN,(DHA)-VAN Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışmaları, Van Gölü sahillerinde yapıldı.

Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı

Hakan SARI/VAN,(DHA)-

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Yarışmaları, Van Gölü sahillerinde yapıldı.

Tuşba ilçesinin Van Gölü kıyısındaki Ayanıs Mahallesi'nde Van Gölü ve Süphan Dağı manzarasına karşı uçuş gerçekleştiren 3'üncü etap yarışmasına katılan paraşütçüler, en iyi inişi yapmak için mücadele etti.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün eşsiz güzellikteki koyları, son günlerde yamaç paraşütü tutkunlarının adresi oldu. Turkuaz mavisi rengi suyuyla yaklaşık 1700 rakımdaki Van Gölü kıyıları, bu yıl ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen paraşütçüler merkez Tuşba ilçesine bağlı Ayanıs Mahallesi'ndeki Take off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak en iyi inişi yapmak için mücadele etti. Şampiyonanın birinci gününde sporcular altışar sorti uçuş yapıp, en yüksek puanı almaya çalıştı. Alınan puanlar sonucunda ise sıralamalar belli olacak.

Şampiyonaya katılan Soner Yılmaz, Van'ın doğasına hayran kaldığını belirterek, "Bugün burada olmak Van Gölü ve Süphan Dağı'na karşı uçmak beni inanılmaz mutlu etti. Van'ın doğası ve yapılan etkinlik çok güzel. İnşallah buralarda hep böyle güzel etkinlikler yapılır. Ben etkinlikte emeği gecen Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Cevdet Sarı ise, "Van'da ilk defa yamaç paraşütü hedef yarışması düzenleniyor. Oysa Van, yamaç paraşütü için çok ideal bir kent. Umarım bu yarışmalar hep devam eder ve dünyanın her yerinden sporcular kentimize gelerek bu yamaçlarda uçar. Şampiyonada iddialıyım, inşallah bugün güzel puanlar alıp şampiyonada birinci olmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)

SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı
SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı

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Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası, Van Gölü sahillerinde başladı 500 rakımlı Boztepe'si yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor 500 rakımlı Boztepe'si yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Van Gölü kıyılarında yamaç paraşütü heyecanı - Son Dakika


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