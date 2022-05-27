Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti

27.05.2022 16:43
Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti

Bursaspor'un genç futbolcusu Vefa Temel, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Bursaspor'un genç futbolcusu Vefa Temel, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e gerileyen Bursaspor'da üzücü bir ayrılık daha yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Vefa Temel, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kontratı 2023'e kadar devam eden ancak sözleşmesinde bulunan madde sebebiyle geçen sene oynadığı maç sayısının az olması sebebiyle 20 yaşındaki futbolcu, elini kolunu sallaya sallaya kulüpten ayrıldı. Sözleşmesini feshetme hakkını kullanan Vefa Temel, Bursaspor taraftarından da oldukça büyük tepki topladı. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Vefa'nın böyle bir hakkı olduğunu ancak kendilerine henüz gelen bir bildirinin olmadığını söylemişti. Bursaspor Kulübü, yine genç bir oyuncusundan bonservis bedeli kazanamadan yollarını ayırmış oldu. - BURSA

Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti
Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vefa Temel, Bursaspor'la olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika


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