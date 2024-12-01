Verstappen Katar GP'yi Kazandı - Son Dakika
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Spor

Verstappen Katar GP'yi Kazandı

Max Verstappen, Katar Grand Prix'sini kazanarak sezonun 23. yarışında 62. galibiyetini elde etti.

01.12.2024 21:46
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenen yarış. 57 tur üzerinden yapıldı.

Las Vegas'ta geçen hafta sonu şampiyonluğunu ilan eden Verstappen, yarışı 1 saat 31 dakika 05.323 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı. Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 62'nci yarış galibiyetini elde etti.

Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 6.031 saniye gerisinde ikinci, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise liderin 6.819 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 8 Aralık'ta koşulacak.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 429

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 349

3. Charles Leclerc (Monako): 341

4. Oscar Piastri (Avustralya): 291

5. Carlos Sainz (İspanya): 272

Takımlar

1. McLaren: 640

2. Ferrari: 619

3. Red Bull: 581

4. Mercedes: 446

5. Aston Martin: 92

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Max Verstappen, Formula 1, Dünya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verstappen Katar GP'yi Kazandı - Son Dakika

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