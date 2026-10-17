Vezenkov 38 verimlilik puanıyla Euroleague'de 6. haftanın MVP'si seçildi

Euroleague'de 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Yunan ekibi Olympiakos'un Bulgar basketbolcusu Sasha Vezenkov oldu.

Euroleague'de 6. haftanın sona ermesinin ardından MVP de belli oldu. Olympiakos'un deplasmanda Barcelona'yı uzatmalarda 105-100'lük skorla mağlup ettiği karşılaşmada önemli performans sergileyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov, haftanın MVP'si seçildi. Vezenkov, müsabakada 25 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynayarak 38 verimlilik puanı aldı.

31 yaşındaki basketbolcu, bu sezon ilk, kariyerinde 18. kez haftanın MVP'si ödülünü kazandı.