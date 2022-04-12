Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi
Çeyrek Finali'nde Villarreal
, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bayern Münih
ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Villarreal'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Alman ekibi, 52'nci dakikada Robert Lewandowski
'nin attığı gol ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Villarreal, 88'inci dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı ve Villarreal, yarı finale adını yazdırdı.
Villarreal'in yarı finaldeki rakibi, Benfica- Liverpool eşleşmesinin galibi olacak. Bu eşleşmede ilk maçı Liverpool, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
- İstanbul