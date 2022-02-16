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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

16.02.2022 23:58
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Pala BartonHakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Vladimir Oleynik (Rusya)Sir Sicoma Monini: Giannelli, Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon Venero, Sole (Piccınelli, Dardzans, Travica, Plotnytskyi)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Hidalgo Oliva, Mousavi...

Salon: Pala Barton

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Vladimir Oleynik (Rusya)

Sir Sicoma Monini: Giannelli, Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon Venero, Sole (Piccınelli, Dardzans, Travica, Plotnytskyi)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Hidalgo Oliva, Mousavi Eraghi, Marouflakrani, ( Burak Mert, Hasan Yeşilbudak)

Setler: 25-17, 25-21, 25-17

Süre: 79 dakika (26, 27, 26 )

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini'ye 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Sir Sicoma Monini ise 6'da 6 yaparak lider unvanıyla üst tura kaldı.

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Şampiyonlar Ligi, Polonya, Rusya, Leon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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