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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

15.02.2022 18:32
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)ASPTT Mulhouse: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)

ASPTT Mulhouse: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner (Soldner, Drewniok, Viggars, Lamprousi, Vaegy)

Setler: 25-11, 25-18, 25-21

Süre: 64 dakika (18, 21, 25)

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

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Vakıflar Bankası, Şampiyonlar Ligi, Polonya, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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