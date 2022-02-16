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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

16.02.2022 00:17
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Dukla LiberecHakemler: Sanja Miklosic??????? (Slovenya), Ricardo Ferreira (Portekiz)Dukla: Sulcova, Blazkova, Dubianska, Nova, Necasova, Kvapilova (Kolarova, Dostalova, Kojdova, Kohoutova)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, İrem Çor, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk...

Salon: Dukla Liberec

Hakemler: Sanja Miklosic??????? (Slovenya), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Dukla: Sulcova, Blazkova, Dubianska, Nova, Necasova, Kvapilova (Kolarova, Dostalova, Kojdova, Kohoutova)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, İrem Çor, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Carlini, Kingdon Rishel)

Setler: 25-23, 25-16, 16-25, 23-25, 10-15

Süre: 113 dakika (23, 22, 26, 27, 15)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Dukla'yı 3-2 yendi.

Türk ekibi, 6. maçında 3. galibiyetini alarak grubunu 3. sırada tamamladı ve turnuvaya veda etti.

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Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Portekiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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