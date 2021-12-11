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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

11.12.2021 15:33
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol PelenkPTT: Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova (Simay Kurt, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Rousseaux, Ece Morova)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

PTT: Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova (Simay Kurt, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Rousseaux, Ece Morova)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor, Ceren Önal)

Setler: 29-31, 27-25, 17-25, 15-25

Süre: 128 dakika (41, 36, 26, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Hava Yolları, Sıla Çalışkan, Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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