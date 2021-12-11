Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
PTT: Merve Tanyel, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos, İlayda Uçak, Dimitrova (Simay Kurt, Çağla Erdem, Ceren Nur Domaç, Rousseaux, Ece Morova)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk ( Berin Yıldırım, Polen Ünver, İrem Çor, Ceren Önal)
Setler: 29-31, 27-25, 17-25, 15-25
Süre: 128 dakika (41, 36, 26, 25)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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