Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Yeşilyurt: Nazlı Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Kelsey (Pınar Atasever, Duru Aksu, Burcu Yönder, Neslişah Akar, Ceren Yılmaz)
Nilüfer Belediyespor: Bytsenko, Maglio, Çağla Akın, Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Hümay Topaloğlu, Deniz Emrelli, Sudenaz Uzun)
Setler: 25-15, 18-25, 22-25, 21-25
Süre: 118 dakika (27, 26, 34, 31)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Nilüfer Belediyespor, Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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