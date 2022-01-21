Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Recep Karakoç, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Gözde Yılmaz, Zeynep Palabıyık)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Crncevic, Hande Naz Şimşek, Lila Şengün (Gülce Güçtekin, Nur Özaydınlı, Sezen Keşkekoğlu, Merve Tanıl, Pelin Eroktay)
Setler: 25-22, 25-18, 25-17
Süre: 79 dakika (27, 27, 25)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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