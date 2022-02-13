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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.02.2022 16:49
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Turgut Uzunçakmak, Serhat SemizAydın Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Stevenson, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıçcı)Yeşilyurt: Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Bilge Paşa,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Stevenson, Nicoletti, Ezgi Bektaş, Duygu Düzceler (Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıçcı)

Yeşilyurt: Derin Ezgi Taşdemir, Strumilo, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Bilge Paşa, Kelsey, (Duru Aksu, Burcu Yönder, Nilsu Sen, Elise Tuana Köse)

Setler: 25-14, 25-9, 25-17

Süre: 74 dakika (24, 21, 29)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, Yeşilyurt, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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