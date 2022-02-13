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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

13.02.2022 17:22
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Ayşim Koşar, Umut MadenPTT: Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux, Çağla Erdem, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Nur Dilsad Kavas)Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)Setler:...

Salon: Başkent

Hakemler: Ayşim Koşar, Umut Maden

PTT: Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux, Çağla Erdem, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Nur Dilsad Kavas)

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)

Setler: 19-25, 24-26, 22-25

Süre: 83 dakika (24, 31, 28)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında PTT, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenildi.

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Sıla Çalışkan, Gözde Yılmaz, Umut, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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