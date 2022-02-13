Salon: Başkent
Hakemler: Ayşim Koşar, Umut Maden
PTT: Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux, Çağla Erdem, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Nur Dilsad Kavas)
Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)
Setler: 19-25, 24-26, 22-25
Süre: 83 dakika (24, 31, 28)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında PTT, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenildi.
Kaynak: AA
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