Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer
PTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilsad Kavas, Merve Tanyel)
Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran)
Setler: 25-21, 22-25, 23-25, 25-22, 15-12
Süre: 136 dakika (25, 29, 31, 30, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta PTT, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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