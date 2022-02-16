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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

16.02.2022 18:44
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan DinçerPTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilsad Kavas, Merve Tanyel)Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl...

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Tolgacan Dinçer

PTT: Çağla Erdem, Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux (Simay Kurt, İlayda Uçak, Nur Dilsad Kavas, Merve Tanyel)

Kuzeyboru: Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Elif Boran)

Setler: 25-21, 22-25, 23-25, 25-22, 15-12

Süre: 136 dakika (25, 29, 31, 30, 21)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen maçta PTT, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

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Yasemin Yıldırım, Sıla Çalışkan, Hande Korkut, Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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