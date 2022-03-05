Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)
Setler: 25-20, 25-15, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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