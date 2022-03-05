Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

05.03.2022 15:15
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Vakıfbank Spor SarayıHakemler: Erol Akbulut, Ebru KayaVakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Ada...

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)

Setler: 25-20, 25-15, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

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Türk Hava Yolları, Vakıflar Bankası, Ayça Aykaç, Meryem Boz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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