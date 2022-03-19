Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.03.2022 16:46
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Tuncay SevimFenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristi)Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristi)

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Fatma Şekerci, Elif Şahin, McKenzie, Gözde Yılmaz)

Setler: 28-26, 25-20, 25-16

Süre: 33, 26, 25 (84 dakika)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet ligde 20. galibiyetini alırken, Eczacıbaşı Dynavit 4. kez mağlup oldu.

Bu arada karşılaşma sırasında tribünde rahatsızlanan bir taraftara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Maçın ardından Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Aleksandar Boricic, Fenerbahçe Opetli oyuncularla saha içinde bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, Boricic'e Fenerbahçe Opet forması hediye etti.

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Voleybol: Haftanın programı Voleybol: Haftanın programı Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Gizem Örge, Eda Erdem, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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