Sarıyer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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Sarıyer Belediyespor: 3-0

27.03.2022 15:55
Sarıyer Belediyespor: 3-0

SALON: BaşkentHAKEMLER: Burhan İlhan, Umut MadenPTT: İlayda Uçak, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Amanda Campos, Emiliya Dimitrova, Sıla Çalışkan, Simay Kurt (L)SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün, Sezen Keşkekoğlu, Aleksandra Crncevic, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri, Adlin...

SALON: Başkent

HAKEMLER: Burhan İlhan, Umut Maden PTT: İlayda Uçak, Bahar Akbay, Merve Tanyel, Amanda Campos, Emiliya Dimitrova, Sıla Çalışkan, Simay Kurt (L)SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün, Sezen Keşkekoğlu, Aleksandra Crncevic, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-On Moksri, Adlin Kaymaz (L), Merve Tanıl, Gülce Güçtekin (L), Ecem AknamSetler: 3-0 (25-14,25-19,25-23)Süre: 80 dakika (23', 26', 31')PTT, Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u 25-14, 25,19, 25-23 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

- İstanbul
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3 Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Bergama Belediyespor: 3 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 Bergama Belediyespor: 3

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sarıyer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıyer Belediyespor: 3-0 - Son Dakika
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