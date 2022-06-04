Vücutlarını yarıştırdılar - Son Dakika
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Vücutlarını yarıştırdılar

04.06.2022 21:42

- Vücutlarını yarıştırdılar NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası, 240 sporcunun katılımıyla Bodrum'da gerçekleşti.

- Vücutlarını yarıştırdılar

MUĞLA - NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası, 240 sporcunun katılımıyla Bodrum'da gerçekleşti.

Merkezi Almanya'da bulunan NAC International (National Athletic Committee) organizasyonuyla NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası, AZKA Otel'de yapıldı. Şampiyonaya dünyada önemli başarılar elde etmiş sporcuların da aralarında olduğu 240 sporcu katıldı.

NAC Türkiye Başkanı Murat Düzgören, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Ülkemizin nadide yerlerinden biri olan Bodrum'da düzenlediğimiz bu şampiyonaya 16 ülkeden 240 sporcu katılıyor. Dünyada başarılar elde etmiş sporcular bugün bizimle beraber. Katılımı yüksek ve bizim için gurur kaynağı olan bir yarışma. Vücut geliştirme sporunun Türkiye'de yaygınlaşması adına çalışmalarımız devam edecek. Bize yakın ilgi gösteren Bodrum halkına çok teşekkür ederiz."

Akşam saatlerine kadar süren şampiyonada dereceye girenlere ödüllerine kavuştu.

Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar
Vücutlarını yarıştırdılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vücutlarını yarıştırdılar - Son Dakika

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