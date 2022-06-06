Warriors, NBA finaline denge getirdi - Son Dakika
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Warriors, NBA finaline denge getirdi

06.06.2022 10:18
Warriors, NBA finaline denge getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, seride durumu 1-1 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, seride durumu 1-1 yaptı.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics ile karşılaştığı serinin 2. maçını, 3. çeyrekteki etkili (35-14) performansıyla kazandı.

Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry taşıdı. Kenardan oyuna giren Jordan Poole ise17 sayılık katkıda bulundu.

Yüzde 37,5 saha içi isabet oranıyla maçı tamamlayan Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Serinin 3 ve 4. karşılaşması Celtics'in sahasında oynanacak.

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Kaynak: AA

Golden State Warriors, Boston Celtics, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Warriors, NBA finaline denge getirdi - Son Dakika

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