WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu - Son Dakika
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WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu

14.05.2022 12:21

- WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi Türk boksör Seren Ay Çetin oldu.

- WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu

İSTANBUL - WBC (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemerin sahibi Türk boksör Seren Ay Çetin oldu.

Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, 2 kez dünya şampiyonu olan 'Golden Baby' lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile ringe çıktı. Caferağa Spor Salonu'ndaki organizasyonda rakibini 4. raundun başında nakavt eden Seren Ay, gümüş kemerin sahibi oldu.

Dünya şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, kariyerinde 9 uluslararası müsabakada da galip geldi.

WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu
WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu
WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu
WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu

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SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu SPOR Seren Ay Çetin, WBC gümüş kemerin sahibi oldu SPOR Boksör Seren Ay Çetin WBC Dünya gümüş kemeri için Caferağa'da ringe çıkıyor SPOR Boksör Seren Ay Çetin WBC Dünya gümüş kemeri için Caferağa'da ringe çıkıyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor WBC gümüş kemerin sahibi Seren Ay Çetin oldu - Son Dakika


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