Rybakina, Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Jabeur'un rakibi oldu - Son Dakika
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Rybakina, Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Jabeur'un rakibi oldu

07.07.2022 17:35
Rybakina, Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Jabeur'un rakibi oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Simona Halep'i 2-0 yenen Elena Rybakina, finale çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Simona Halep'i 2-0 yenen Elena Rybakina, finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı final maçıyla tamamlandı.

2019 Wimbledon şampiyonu 16 numaralı seribaşı Rumen Halep, 17 numaralı seribaşı Kazak Rybakina'yla karşılaştı.

Halep'e oranla daha sert servisler atan ve uzun rallilerde daha az hata yapan Rybakina, 1 saat 15 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında son iki tenisçi arasına kalan 23 yaşındaki Rybakina, Alman Tatjana Maria'yı 2-1'le geçen dünya ikincisi Tunuslu Ons Jabeur ile final maçına çıkacak.

Tek erkeklerde finalistler yarın belli olacak

Turnuvada yarın, tek erkekler yarı final maçları oynanacak. Bu karşılaşmalarda, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie ve kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios kozlarını paylaşacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rybakina, Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Jabeur'un rakibi oldu - Son Dakika

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