Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic ikinci tura çıktı - Son Dakika
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Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic ikinci tura çıktı

Wimbledon'da düzenlenen tenis turnuvasında Polonyalı Iga Swiatek ve Sırp Novak Djokovic, ikinci tura yükseldi. Swiatek, ABD'li Kenin'i 2-0 yenerek tur atladı. Djokovic ise Kopriva'yı 3-0 mağlup ederek ikinci tur biletini aldı. Ancak Rublev, Comesana'ya yenilerek ilk turda elendi.

02.07.2024 20:47
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek ve Sırp Novak Djokovic, ikinci tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, dünya kadınlar 1 numarası Swiatek, ABD'li Sofia Kenin ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 19 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atladı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, Çek Vit Kopriva'yı 3-0 (6-1, 6-2, 6-2), 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise dünya 122 numarası Arjantinli Francisco Comesana'ya 6-4, 5-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenilerek ilk turda elendi.

Kaynak: AA

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