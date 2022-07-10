Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic - Son Dakika
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Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic

10.07.2022 23:43
Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic

Wimbledon'da tek erkeklerde Nick Kyrgios'u 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyonluğu elde etti.

Wimbledon'da tek erkeklerde Nick Kyrgios'u 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, şampiyonluğu elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da tek erkeklerde kariyerinin ilk grand slam final mücadelesine çıkan Avustralyalı Kyrgios, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile karşılaştı. Çim kort turnuvasında ilk seti Kyrgios, 6-4  kazandı. Mücadelenin ikinci setini 6-3 elde eden Djokovic, durumu 1-1'e getirdi. Djokovic, üçüncü seti 6-4 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü set 6-6 eşitliğin ardından tie-break'e taşındı. Bu bölümün ardından rakibine 7-3 üstünlük kuran Djokovic, seti 7-6, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı. Djokovic, turnuvada 7'nci kez kupa sevinci yaşarken, 20 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer'i geride bıraktı.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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