İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da tek erkeklerde kariyerinin ilk grand slam final mücadelesine çıkan Avustralyalı Kyrgios, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic ile karşılaştı. Çim kort turnuvasında ilk seti Kyrgios, 6-4 kazandı. Mücadelenin ikinci setini 6-3 elde eden Djokovic, durumu 1-1'e getirdi. Djokovic, üçüncü seti 6-4 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü set 6-6 eşitliğin ardından tie-break'e taşındı. Bu bölümün ardından rakibine 7-3 üstünlük kuran Djokovic, seti 7-6, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı. Djokovic, turnuvada 7'nci kez kupa sevinci yaşarken, 20 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer'i geride bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic - Son Dakika

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