WTA'nın üst yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, Rus ve Belaruslu sporcuların politik olaylar nedeniyle turnuvalardan ihraç edilmesine karşı olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan Simon, Rusya'nın Belarus destekli Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle turnuvalara sadece tarafsız sporcu olarak katılabilen Rus ve Belaruslu tenisçilerin son dönemde büyük zorluklar yaşadığını belirterek, "Gelecek neler getirecek, bilemeyiz. Ama ülke liderlerinin politik kararları sonucunda sporcuların turnuvalardan ihraç edilmesine tamamen karşıyım." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kapsamı konusunda kendi fikrinin sonucu değiştirmeyeceğini hatırlatan Steve Simon, "Her şey çok hızlı değişebilir. Bu olaylar, her yöne doğru gidebilir. WTA olarak bizim görüşümüz, sporculara uygulanan yaptırımların kaldırılması. Ama bazı ülkeler, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ülkelerine girmesine izin vermezse, biz de pozisyonumuzu yeniden gözden geçirmek zorunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden yaptırım kararlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Simon, "Bu yaptırımların kaldırılmasını umuyoruz. Bence, istenmeyen çok fazla kötü sonuca yol açıyor." şeklinde konuştu.

WTA, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Uluslararası Tenis Federasyonunu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti. Ülkelerinde uluslararası turnuva düzenlenmesine izin verilmeyen Belarus ve Rusya'nın, ITF üyeliklerinin askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildiği duyurulmuştu.

Son olarak İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermediği takdirde Wimbledon'dan men edilebileceğini söylemişti.