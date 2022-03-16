WTA'nın üst yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

WTA'nın üst yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım değerlendirmesi Açıklaması

16.03.2022 12:19
WTA'nın üst yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım değerlendirmesi Açıklaması

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, Rus ve Belaruslu sporcuların politik olaylar nedeniyle turnuvalardan ihraç edilmesine karşı olduğunu söyledi.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, Rus ve Belaruslu sporcuların politik olaylar nedeniyle turnuvalardan ihraç edilmesine karşı olduğunu söyledi.

İngiliz basınına konuşan Simon, Rusya'nın Belarus destekli Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle turnuvalara sadece tarafsız sporcu olarak katılabilen Rus ve Belaruslu tenisçilerin son dönemde büyük zorluklar yaşadığını belirterek, "Gelecek neler getirecek, bilemeyiz. Ama ülke liderlerinin politik kararları sonucunda sporcuların turnuvalardan ihraç edilmesine tamamen karşıyım." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kapsamı konusunda kendi fikrinin sonucu değiştirmeyeceğini hatırlatan Steve Simon, "Her şey çok hızlı değişebilir. Bu olaylar, her yöne doğru gidebilir. WTA olarak bizim görüşümüz, sporculara uygulanan yaptırımların kaldırılması. Ama bazı ülkeler, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ülkelerine girmesine izin vermezse, biz de pozisyonumuzu yeniden gözden geçirmek zorunda kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden yaptırım kararlarının kaldırılması gerektiğini vurgulayan Simon, "Bu yaptırımların kaldırılmasını umuyoruz. Bence, istenmeyen çok fazla kötü sonuca yol açıyor." şeklinde konuştu.

WTA, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Uluslararası Tenis Federasyonunu (ITF) ve dört grand slam turnuvası ABD Açık, Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon yönetimlerinden ay başında yapılan ortak açıklamayla, Rus ve Belaruslu tenisçilerin ikinci bir duyuruya kadar ülkelerinin ismi ve bayrağıyla korta çıkamayacağı belirtilmişti. Ülkelerinde uluslararası turnuva düzenlenmesine izin verilmeyen Belarus ve Rusya'nın, ITF üyeliklerinin askıya alındığı ve uluslararası takım turnuvalarından men edildiği duyurulmuştu.

Son olarak İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston, tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemediğine dair "güvence" vermediği takdirde Wimbledon'dan men edilebileceğini söylemişti.

YORUMLAR
500
AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı Antalya'da Rus ve Ukraynalılar birlikte çöp topladı

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Wta, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor WTA'nın üst yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Yaşlıların kavgası olay oldu! O anlar saniye saniye kamerada
12:21 Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:33:01. #1.13#
SON DAKİKA: WTA'nın üst yöneticisinden Rus ve Belaruslu tenisçilere yaptırım değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement