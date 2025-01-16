Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu - Son Dakika
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Spor

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu

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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de devreye alınacak yabancı VAR hakeminin hangi maçlarda görev yapacağını açıkladı. Otyakmaz, çalışmaların devam ettiğini ve büyük ihtimalle bu hafta yabancı VAR hakemine geçileceğini ifade etti.

16.01.2025 15:17
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Süper Lig'de devreye alınacak yabancı VAR hakeminin hangi maçlarda görev yapacağı ile ilgili TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz açıklama yaptı.

"İLK BAŞTA ÖNEMLİ MAÇLARI BAZ ALACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, NTV'de yaptığı açıklamada, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz. İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" dedi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Var Odası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı maçlar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Salim Şimşek:
    her maçta uygulanmaz ise anlamı yok her maç önemlidir. 36 3 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    Galatasarayın bilegi bükülmez 25 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MAHMUT GUL EVET CALDIKLARI 4 PUANIMIZI GERI VERIRLER ŞİKEDEN BAHCE NIN CALDIGI 15 PUANIDA GERI ALIRLAR KOCANIZ GALATASARAY SAMPIYONLUGUNU ŞİKEDEN BAHCE MACINDA ILAN EDER 22 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SERKAN YALÇIN EVET SADECE GALATASARAY MACLARINA CIKMALI , KOCANIZ GALATASARAY MARTTA ŞAMPİYONLUGUNU ILAN EDER. SIZDE YAPI, SAPI DIYE AGLAMAYA DEVAM EDERSINIZ. GEÇEN SENE YABANCI VAR LA ŞİKEDEN BAHCE DEGIL KOCANIZ GALATASARAY 102 PUAN ALDI. HADI CEVABINI ALDIN PİRTTTTT 18 4 Yanıtla
  • Elif2016:
    acur ile ali otursun var da bütün maçlar da biz razıyız 14 4 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    Ne demek sadece bazı maçlarda. Her maçta uygulanmalı. Anadolu takımlarının ki hak değil mi? Yapıyorsanız tam yapın. Ne o öyle. 15 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Desene ağlakcısporla yakın zamanda fark 15-16 puana çıkar. 15 1 Yanıtla
  • Aykut Bayna:
    Yazık bu milletin parasına, gelecek var hakeminin iyi olduğunu nereden biliyorsunuz.. 13 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    ülkede derhal futbol yasaklanmalı, ata sporu güreş neyinize yetmiyor 11 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sadece Galatasaray maçına çıksa yeter. öbür takımlarda sorun yok 1 7 Yanıtla
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