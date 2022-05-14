Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
Üye Girişi

Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

14.05.2022 17:23
Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi

Muğla'da Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi başladı.

Muğla'da Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi başladı.

Organizasyonun altıncı ve son ayağına Türkiye ve Rusya'dan 21 yat ile 220 sporcu katıldı.

Yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarışmaya başlamadan önce antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

İlk gün koy içinde iki yarış yapıldı.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, kış trofesini 13. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ve trofenin son ayağının ilk gün yarışlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Trofenin son ayağı yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.

YORUMLAR
500
HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı Hem kirayı ödemedi, hem başkasına kiraladı Hem kirayı ödemedi, hem başkasına kiraladı

Marmaris, Türkiye, Rusya, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika


Son Dakika
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 17:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement