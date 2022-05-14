Yat yarışları: Marmaris MIYC Kış Trofesi - Son Dakika

Muğla'da Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi başladı.

Organizasyonun altıncı ve son ayağına Türkiye ve Rusya'dan 21 yat ile 220 sporcu katıldı.

Yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, yarışmaya başlamadan önce antrenman turları attı.

Hakem heyetinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

İlk gün koy içinde iki yarış yapıldı.

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, kış trofesini 13. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ve trofenin son ayağının ilk gün yarışlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Trofenin son ayağı yarın koy içi ve koy dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.