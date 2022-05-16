Yaz döneminin 1 numaralı transferinde beklenen oldu: Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Yaz döneminin 1 numaralı transferinde beklenen oldu: Kylian Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

16.05.2022 15:24

Yaz transfer döneminin merakla beklenen transferinde PSG ile sözleşmesi sona eren Kylian Mbappe'nin yeni durağı İspanyol devi Real Madrid oldu. İspanyol ekibinin Fransız yıldıza imza parası olarak 100 milyon euro, yıllık ücret olarak ise 25 milyon euro vereceği öğrenildi.

Bu sezon Fransa Ligue 1'de bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcu Real Madrid ile her konuda anlaştı.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Mbappe, bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi. Gerçekleşen Ligue 1 ödül töreninde üst üste 3. kez yılın oyuncusu seçilen Mbappe yaptığı açıklamada, kararını neredeyse verdiğini ve çok yakında açıklayacağını söylemişti.

MBAPPE'NİN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

İmza parası olarak Fransız futbolcuya 100 milyon euro, yıllık ücret olarak vergiler hariç 25 milyon euro verilecek. Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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