Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi - Son Dakika
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Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

07.05.2022 19:43
Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde altıncı ayak yarışları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde altıncı ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun altıncı ayağına 27 teknede farklı illerden yaklaşık 250 sporcu katıldı.

İklim değişikliğine dikkati çekmek için "Good Day Sunshine" isimli yelkenliyle Artvin'in Hopa ilçesinden açılan ve Bodrum'da mola veren yelken eğitmeni Murat Tan ile beraberindeki arkadaşları da yarışların başlangıç hattına geldi. Hatay'a gitmeyi hedefleyen ekip, kendileri için verilen işaretle yola çıktı.

Bodrum açıklarında 3 sınıfta düzenlenen yarışlarda ekipler, coğrafi rotada yelken açtı.

Yarışların başlangıç hattında teknelerin birbirine yakın ilerlemesi heyecanlı anlar yaşattı.

Altıncı ayağı yarın tamamlanacak organizasyon, 28-29 Mayıs'ta yedinci etap mücadelesi ile sona erecek.

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Bodrum, Yelken, Artvin, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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