Yeni Malatyaspor ligin dibine demir attı

Yeni Malatyaspor Süper Ligin 25. Haftasında deplasmanda Sivaspor'a yenilerek ligin dibine demir attı.

Ligdeki kötü gidişata dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Sivaspor deplasmanından boynu bükük döndü. Doğu Anadolu ekibi ligde 14. Maçtır galip gelememekle beraber istatistiklerde de ligin en kötü takımı konumunda. Kaplanlar, önümüzdeki hafta evinde Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırlayacak.

Sarı siyahlı ekip topladığı 16 puanla ligin son sırasında bulunuyor. - MALATYA