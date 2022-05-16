Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak

16.05.2022 13:02
Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul toplantısının 31 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 31 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Mayıs, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


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