Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde kayıplarımız her geçen saat artıyor. 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taner Kahriman, hayatını kaybetti.
Yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı çıkarılan Taner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınordu alt yapısından yetişen futbolcu için eski takımından açıklama geldi.
Altınordu, alt yapısından yetişen Taner için "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Spor › Yeni takımıyla 1 ay önce anlaşmıştı! Enkazdan yaralı olarak kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika