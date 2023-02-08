Yeni takımıyla 1 ay önce anlaşmıştı! Enkazdan yaralı olarak kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Yeni takımıyla 1 ay önce anlaşmıştı! Enkazdan yaralı olarak kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam mücadelesini kaybetti

08.02.2023 15:31

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 15 Ocak'ta Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahriman da enkaz altında kaldı. Çalışmaların ardından göçükten yaralı olarak kurtarılan genç futbolcu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde kayıplarımız her geçen saat artıyor. 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taner Kahriman, hayatını kaybetti.

İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam savaşına yenik düştü

ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı çıkarılan Taner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınordu alt yapısından yetişen futbolcu için eski takımından açıklama geldi.

İmza atalı 1 ay olmamıştı! Enkazdan kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam savaşına yenik düştü

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Altınordu, alt yapısından yetişen Taner için "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

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Kahramanmaraş, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımıyla 1 ay önce anlaşmıştı! Enkazdan yaralı olarak kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni takımıyla 1 ay önce anlaşmıştı! Enkazdan yaralı olarak kurtarılan futbolcu Taner Kahriman, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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