Yeni TVF Yönetimi Toplandı

Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Akif Üstündağ'ın başkanlığında TVF Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Alper Sedat Aslandaş, Hasan Semih Oktay, Mustafa Alpaslan, Bahar Mert, Ersin Yılmaz, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdürrahim Yıldız, Simge Gündüz ve Genel Sekreter Nihal İşçi katıldı.

Yeni dönem hedefleri ile uygulanacak politikaların görüşüldüğü toplantıda başkan vekilliğine Alper Sedat Aslandaş, asbaşkanlığa ise Hasan Semih Oktay getirildi.