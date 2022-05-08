(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku - Son Dakika
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(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku

08.05.2022 16:48

- Yenikapı'da bordo-mavi coşku Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı.

- Yenikapı'da bordo-mavi coşku

İSTANBUL - Trabzonspor taraftarları, Yenikapı'da şampiyonluk kutlamalarına başladı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam eden eğlence tüm coşkusuyla sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un binlerce taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlamalarına başladı. Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan bordo-mavili taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alınıyorlar. İstiklal Marşı okuyarak yapılan açılış sonrası binlerce taraftar kurulan podyum etrafında sahne alan sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğleniyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmış, aldığı 1 puan ile ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluk ipini göğüslemişti.

(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku
(Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku

YORUMLAR
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Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar TRABZONSPOR TARAFTARINDAN YENİKAPI'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI- 1 TRABZONSPOR TARAFTARINDAN YENİKAPI'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI- 1

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Dron) Yenikapı'da bordo-mavi coşku - Son Dakika


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