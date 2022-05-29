Yeşil Bursa Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz kazandı - Son Dakika
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Yeşil Bursa Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz kazandı

29.05.2022 15:33
Yeşil Bursa Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz kazandı

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu - Burçin Korkmaz kazandı.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu - Burçin Korkmaz kazandı.

2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde, ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele ettiler. Sezona Bodrum Rallisi galibiyeti ile başlayarak Bursa'ya şampiyona lideri olarak gelen Avcıoğlu-Korkmaz ekibi, 01 saat 13 dakika 27.9 saniye toplam zamanıyla ikinci zaferini kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay 15.5 saniye farkla yarışı ikinci olarak tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi yarışın genel klasman üçüncü olurken, Türkkan aynı zamanda en iyi genç pilot ödülünün de sahibi oldu.

İki çeker klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Burak Başlık-Bahadır Özcan en hızlı ekip olurken, klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında Parkur Racing adına 1976 model Ford Escort MKII ile yarışan Üstün Üstünkaya-Kerim Tar yarışı ilk sırada tamamladı. Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı ilk sırada yer aldı.

2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.


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Kaynak: DHA

Otomobil, Türkiye, Bursa, Ford, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil Bursa Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz kazandı - Son Dakika


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