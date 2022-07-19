Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 4'üncü gününde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Blumau'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yiğidolar günü tek idmanla tamamladı - Son Dakika

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